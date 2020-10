Παρατείνονται οι έρευνες του Oruc Reis με νέα NAVTEX

Σε παράταση των ερευνών του «Oruc Reis» προχώρησε η Τουρκία, με νέα NAVTEX που εξέδωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Η νέα NAVTEX έχει χρονική διάρκεια μέχρι τις 4 Νοεμβρίου και αφορά επίσης τα πλοία που συνοδεύουν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος. Με τη NAVTEX δεσμεύεται περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά – νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Η προηγούμενη οδηγία προς ναυτιλλομένους που είχε εκδώσει ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας, είχε ισχύ μέχρι την 27η Οκτωβρίου.

Την Παρασκευή, η Άγκυρα είχε προαναγγείλει στρατιωτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου, παρά την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, για μορατόριουμ ασκήσεων κατά τη διάρκεια των εθνικών εορτών Ελλάδας και Τουρκίας (28 και 29 Οκτωβρίου).

Την πορεία του τουρκικού σκάφους παρακολουθεί στενά το ελληνικό Πεντάγωνο. Στην περιοχή που κινείται το «Oruc Reis» έχει σχηματιστεί κλοιός από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Η νέα NAVTEX για το Oruc Reis

TURNHOS N/W : 1332/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 24-10-2020 23:30)

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUΗ REIS, ATAMAN AND CENGIZHAN FROM 252101Z OCT 20 TO 042059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 35 34.82 N-028 08.93 E

2) 35 34.80 N-028 00.13 E

3) 34 08.98 N-028 00.15 E

4) 33 48.08 N-028 18.02 E

5) 33 46.33 N-028 24.35 E

6) 33 40.98 N-028 46.45 E

7) 33 44.23 N-029 14.83 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 042059Z NOV 20.