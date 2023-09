«Πάρε τα λεφτά και τρέχα...»: Δανός καλλιτέχνης έλαβε 84.000 δολάρια και αυτούς τους πίνακες παρέδωσε - ΕΙΚΟΝΕΣ

Το 2021, ένας Δανός καλλιτέχνης, o Γιενς Χάανινγκ (Jens Haaning), έλαβε το ποσό των 84.000 δολαρίων προκειμένου να εκθέσει τα έργα του στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Kunsten στο Aalborg της Δανίας.

Ωστόσο, η τέχνη του αποδείχθηκε... υπερβολικά μοντέρνα αφού παρέδωσε δύο λευκούς καμβάδες τους οποίους και ονόμασε «Take the Money and Run» (Πάρε τα χρήματα και τρέχα).

Συγκεκριμένα, το μουσείο είχε ζητήσει από τον Χάανινγκ να αναδημιουργήσει δύο από τα προηγούμενα έργα του, στα οποία χρησιμοποιούσε πραγματικά χρήματα για να δείξει το μέσο εισόδημα της Δανίας και της Αυστρίας, είπε ο Χάανινγκ σε δελτίο τύπου τον Σεπτέμβριο του 2021. Στη συνέχεια το μουσείο έδωσε στον Χάανινγκ επιπλέον χρήματα για να δημιουργήσει δύο νέα κομμάτια, που να αντικαθιστούσαν τα παλιά. Ο διευθυντής του μουσείου Lasse Andersson είπε στο CBS News ότι είχαν συμβόλαιο με τον Χάανινγκ.

Artist Jens Haaning was given money to use in a work of art, but instead, he pocketed it. He had until January 2022 to return the cash to the museum, and a legal battle ensued. https://t.co/JSTGNnm740 — CBS News (@CBSNews) September 19, 2023

Αλλά αντί να παραδώσει δύο έργα τέχνη χρησιμοποιώντας πραγματικά χρήματα, ο Χάανινγκ έκανε την ανατροπή παραδίδοντας δύο λευκούς καμβάδες που ήταν άδειοι. Ο τίτλος άλλαξε σε "Take the Money and Run" . Παρά το γεγονός πως τα εκθέματα ήταν δύο λευκοί πίνακες, το μουσείο αποφάσισε να τα παρουσιάσει ούτως ή άλλως. Ζήτησε στη συνέχεια όμως από τον 58χρονο καλλιτέχνη να επιστρέψει όλα τα χρήματα, εκείνος όμως αρνήθηκε.

Danish conceptual artist Jens Haaning has been ordered by a Copenhagen court to repay the Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg, northern Denmark, after he submitted two empty frames to the institution in place of his commission. https://t.co/tl7pla3J6H — ARTnews (@artnews) September 19, 2023

Τελικά, μετά από μακρά νομική διαμάχη, δικαστήριο της Κοπεγχάγης διέταξε τη Δευτέρα, να επιστρέψει σχεδόν όλα τα χρήματα, αν και μπορεί να κρατήσει μερικά για έξοδα. Το ποσό που υπολείπεται αφορά στην αμοιβή του καλλιτέχνη και το κόστος τοποθέτησης.