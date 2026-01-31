Παρεμβάσεις αραβικών κρατών και Τουρκίας για αυτοσυγκράτηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Real.gr

Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Ομάν και το Κατάρ βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, επιχειρώντας αποκλιμάκωση και καλώντας σε αυτοσυγκράτηση, καθώς ο Τραμπ προειδοποιεί με ετοιμοπόλεμη αρμάδα και απαιτεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ, τον απεσταλμένο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, και τον Στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Άραβας αξιωματούχος δήλωσε ότι το μήνυμα του αραβικού κόσμου προς τις ΗΠΑ είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν με εξαιρετική προσοχή, έχοντας επίγνωση του χάους που θα μπορούσε να προκύψει.

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, από όπου και προεδοποίησε ότι η χώρα του, είναι έτοιμη τόσο για διάλογο όσο και για πόλεμο.

«Η Άγκυρα εργάζεται για την αποκλιμάκωση ανακοίνωσε το γραφείο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Την ίδια ώρα, το Κατάρ υπενθυμίζει ότι αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στο εμιράτο έγιναν στόχος ιρανικών αντιποίνων μετά τις αεροπορικές επιδρομές του Τραμπ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το 2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά προειδοποίησε: «Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί».

Ο αμερικανός πρόεδρος επανήλθε μάλιστα στο πυρηνικό ζήτημα: «Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι» και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία για το τέλος στα πυρηνικά όπλα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social αυτή την εβδομάδα, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τελειώνει».

Γυμνάσια με αληθινά πυρά στα στενά του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ προέτρεψε το Ιράν να αποφύγει τον «περιττό κίνδυνο της ναυσιπλοΐας» κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης άσκησης με πραγματικά πυρά που ξεκινά την Κυριακή στο Στενό του Ορμούζ, την διόδο από την οποία διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Η αμερικανική διοίκηση σημείωσε ότι δεν θα ανεχθεί «μη ασφαλείς» ενέργειες από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων πάνω από αμερικανικά στρατιωτικά πλοία.