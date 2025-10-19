Παρίσι: Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου - Άρπαξαν συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα - Real.gr

«Ληστεία» σημειώθηκε σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, ανακοίνωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού στο X, με το μουσείο να ανακοινώνει ότι έκλεισε για «εξαιρετικούς λόγους».

Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου με λεία κοσμήματα πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί δράστες οι οποίοι διέφυγαν, σύμφωνα με τη Γαλλίδα υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί και μια πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο δεύτερο όροφο του μουσείου, στην γκαλερί Απόλλωνας, και απέσπασαν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα από την περίοδο του Ναπολέοντα.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 9:30 και 9:40 (τοπική ώρα, 10:30 και 10:40 ώρα Ελλάδας).

Η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν δεν είναι ακόμη γνωστή.

Οι δράστες, ο αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί, φέρονται να έφτασαν έξω από το Λούβρο με μοτοσικλέτα και να χρησιμοποίησαν κινητό γερανό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αίθουσα που ήθελαν. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ήταν εξοπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα.

Λίγο νωρίτερα η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού είχε αναφέρει στο Χ ότι σημειώθηκε «ληστεία» σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου.

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ντατί.

«Το μουσείο του Λούβρου θα παραμείνει κλειστό σήμερα (Κυριακή) για εξαιρετικούς λόγους», ανέφερε στον λογαριασμό του X, ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε και στα αγγλικά.

Το Λούβρο είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, με τον αριθμό τους να φτάνει τα 9 εκατομμύρια το 2024, το 80% των οποίων ήταν αλλοδαποί.

Ένας χρήστης του δικτύου X δημοσίευσε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε από την Quai François Mitterrand, ανάμεσα στο μουσείο και τον Σηκουάνα, και στην οποία φαίνονται αστυνομικοί να επιθεωρούν έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτων που οδηγεί σε ένα μπαλκόνι του κτιρίου. Αυτή η πτέρυγα του μουσείου στεγάζει την Πινακοθήκη Apollo, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος. Η δημιουργός της φωτογραφίας είπε ότι είδε επισκέπτες «να τρέχουν και να χτυπούν γυάλινες πόρτες για να βγουν », καθώς και αστυνομικούς που προσπαθούσαν να μπουν από τις ίδιες πόρτες, αλλά χωρίς επιτυχία, καθώς όλα ήταν κλειδωμένα. «Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να εισέλθει », εξήγησε λίγο μετά τις 10 π.μ.