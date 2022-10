Παρίσι: Αθλητές παρκούρ σβήνουν πινακίδες καταστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας - Βίντεο

Σύμφωνα με τους New York Times, ο πλέον... δημοφιλής στόχος της κίνησης «Lights Off» είναι η γαλλική πρωτεύουσα. Στην «Πόλη του Φωτός» πολλές πινακίδες καταστημάτων εξακολουθούν να παραμένουν φωτισμένες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρόλο που εμβληματικά μνημεία της πόλης, όπως π.χ. το Λούβρο, «βυθίζονται» στο σκοτάδι νωρίτερα από το κανονικό.

As an energy crisis looms, young activists in Paris are using superhero-like Parkour moves to switch off wasteful lights that stores leave on all night. https://t.co/LMnTtdvi7dpic.twitter.com/IlEi1UDiIw