Παρίσι: Δεύτερη νύχτα συγκρούσεων νεαρών με την αστυνομία εν μέσω lockdown λόγω κορωνοϊού

Η ηρεμία αποκαταστάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής αλλά αργότερα οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν. Βεγγαλικά εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση των αστυνομικών και κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν, όπως έδειξαν πλάνα των τηλεοπτικών δικτύων BFM TV και C News TV. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Μεσολαβητές έχουν σταλεί στην περιοχή προκειμένου να κατευνάσουν τις εντάσεις ενώ ξεκίνησε εσωτερική έρευνα στην αστυνομία, όπως ανέφερε η τελευταία.

Η αστυνομία δήλωσε χθες Κυριακή ότι θέλησε να σταματήσει τον μοτοσικλετιστή ο οποίος έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα ενός δρόμου χωρίς να φοράει κράνος.

Anti-lockdown riots break out in Paris amid anger at police 'heavy-handed' treatment of minorities https://t.co/8EPE63bMWrpic.twitter.com/YwVErZF3Tn