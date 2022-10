Παρίσι - Σοκάρει η δολοφόνος της Λόλα: «Έκοψα τον λαιμό της και ήπια το αίμα»

«Τη μαχαίρωσα στον λαιμό και μετά ήπια το αίμα της που είχα βάλει σε μπουκάλι», δήλωσε ατάραχη στους ανακριτές η 24χρονη άστεγη που κατηγορείται για τον θάνατό της. Μια δήλωση που φανερώνει την απόλυτη φρίκη που έζησε η 12χρονη Λόλα λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή στα χέρια της γυναίκας που τη βίασε, τη βασάνισε, τη σκότωσε με μαρτυρικό τρόπο και μετά την πέταξε μέσα σε μια βαλίτσα.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, η συλληφθείσα ομολόγησε ότι παρέσυρε τη Λόλα στο ασανσέρ μέχρι το διαμέρισμα της αδερφής της, όπου διέμενε κάποιες φορές, και ότι προέβη σε παρά φύση βιασμό πριν τη σκοτώσει. Στην κατάθεση της τα λόγια της είναι ωμά, σαν να έχει αποσυνδεθεί από τη φρίκη που διέπραξε.

