Παρίσι: Ταραχές σε διαδήλωση χιλιάδων για τον νόμο «ασφάλειας» - Βασικό σύνθημα: «Μακρόν αρκετά»

Παράλληλα ξέσπασαν τα επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και ομάδων διαδηλωτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων ντυμένοι στα μαύρα και με τα πρόσωπά τους καλυμμένα. Ορισμένοι εξ αυτών χρησιμοποίησαν σφυριά για να σπάσουν πεζοδρόμια.

Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν και την περασμένη εβδομάδα μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμενων επιβολής του νόμου σε ανάλογη κινητοποίηση.

Law enforcement in Paris is forced to retreat while anarchist black bloc militants run up and attack them at the riot. pic.twitter.com/XqTcWFRK76