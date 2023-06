Γαλλία: Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την ισχυρή έκρηξη στο Παρίσι

«Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο», είπε ο Λοράν Νουνιές σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας ότι μέχρι στιγμής 16 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση επτά εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Ήταν γύρω στις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα, 6:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος) όταν ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας, κοντά στην πλατεία Αλφόνς Λαβεράν, με αποτέλεσμα ένα κτήριο να καταρρεύσει εν μέρει και άλλα δύο να τυλιχτούν στις φλόγες.

«Άκουσα μια ισχυρή έκρηξη και όταν βγήκα από το εστιατόριο, είδα πυρκαγιά στο τέλος της οδού Σεν Ζακ», είπε ένας 29χρονος εργαζόμενος.

Περίπου 230 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση, για την εξέλιξη της οποίας είχε συνεχή ενημέρωση η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν.

Η οδός Σεν Ζακ οδηγεί από τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ απέχει λίγα οικοδομικά τετράγωνα από τους περίφημους Κήπους του Λουξεμβούργου.

