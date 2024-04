Park Bo Ram: Μυστήριο με το θάνατο σταρ της K-Pop – Εντοπίστηκε νεκρή σε σπίτι φίλου της

«Η Park Bo Ram μας άφησε ξαφνικά αργά το βράδυ της 11ης Απριλίου. Οι καρδιές μας είναι βαθιά ταραγμένες καθώς μεταφέρουμε αυτή την ξαφνική είδηση στους θαυμαστές της», ανέφερε το πρακτορείο Xanadu Entertainment, σύμφωνα με το All K-Pop που επικαλείται η εφημερίδα Sun.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, η δημοφιλής τραγουδίστρια βρισκόταν στο σπίτι ενός φίλου της και έπινε αλκοόλ όταν πέθανε. Η αναφορά γράφει ότι πήγε στην τουαλέτα και αφού δεν επέστρεψε για λίγο, ένας φίλος της την έλεγξε και τη βρήκε αναίσθητη στον νιπτήρα. Προσπάθησαν να κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και κάλεσαν αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που τη μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Guri του Hanyang.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια θανάτου της τραγουδίστριας και ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας.

K-Pop star Park Bo Ram, is found dead at a friend's home aged 30 - the latest South Korean singer to die young https://t.co/uuNRXyV1uEpic.twitter.com/vChH6nnMXx