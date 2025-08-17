Παρούσα και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Real.gr

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως θα συμμετάσχει στη συνάντηση που θα έχουν αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη συνάντηση αυτή έχουν προσκληθεί και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω σε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», τόνισε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο Χ.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels. Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC. At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Χθες Σάββατο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε πως Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν μέσα στην ημέρα αν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον Τραμπ

Στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε χθες το Ελιζέ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε επίσης σήμερα ότι θα υποδεχθεί αργότερα σήμερα στις Βρυξέλλες τον Ουκρανό πρόεδρο και θα συμμετάσχουν μαζί στη βιντεοδιάσκεψη αυτή.

Η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, ανέφερε χθες πως οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα μεταβούν την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο.