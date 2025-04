Πούτιν: Ανακοίνωσε πασχαλινή εκεχειρία στην Ουκρανία - Πόσο θα διαρκέσει - Real.gr

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, το Μεγάλο Σάββατο (19/4) κήρυξε πασχαλινή εκεχειρία, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

Σε ανακοίνωση στο Telegram το Κρεμλίνο αναφέρει ότι η προσωρινή κατάπαυση του πυρός θα διαρκέσει από τις 18:00 σήμερα (ώρα Ρωσίας και Ελλάδας) έως τα μεσάνυχτα της 21ης Απριλίου.

«Τα στρατεύματά μας πρέπει να είναι έτοιμα να αποκρούσουν πιθανές παραβιάσεις της εκεχειρίας και προκλήσεις από τον εχθρό, οποιαδήποτε επιθετική του ενέργεια», προσθέτει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Η Μόσχα λέει ότι η ουκρανική πλευρά θα πρέπει «να ακολουθήσει το παράδειγμά μας».

Το Κίεβο ακόμη δεν έχει απαντήσει στην πρόταση.

❗️Putin Declares Easter Truce On Ukraine Front

Russian forces will cease all military actions from 18:00 on April 19 until 00:00 on April 21.

Chief of the General Staff Gerasimov also reported to the President that 99.5% of the Kursk Region has now been liberated. pic.twitter.com/sGBQUBh83G

— RT_India (@RT_India_news) April 19, 2025