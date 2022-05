Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος και οικογένεια Πεσκόφ στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ - Τι αναφέρει η πρόταση

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν την απαγόρευση εισόδου σε χώρες της ΕΕ και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων.

Πάνω από χίλια πρόσωπα έχουν ήδη ενταχθεί στην ευρωπαϊκή "μαύρη λίστα".

Ο πατριάρχης Κύριλλος, "ένας επί μακρόν σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει γίνει ένας από τους κυρίαρχους υποστηρικτές της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία", υπογραμμίζεται στο έγγραφο.

Ο πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος έχει αυξήσει τα κηρύγματά του που υποστηρίζουν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στις 27 Φεβρουαρίου, έκανε λόγο για έναν αγώνα κατά των «δυνάμεων του κακού» που αντιτίθενται στην ιστορική «ενότητα» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΕ, το πακέτο αυτό περιλαμβάνει το σταδιακό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, εντός 6 μηνών για το αργό και μέχρι το τέλος του έτους για τα διυλισμένα προϊόντα.

Τον αποκλεισμό πρόσθετων σημαντικών ρωσικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων την τράπεζα Sberbank, την μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της χώρας, η οποία αποσυνδέεται από το σύστημα Swift.

Παράλληλα, μπαίνουν στη μαύρη λίστα της Ευρώπης ρώσοι αξιωματικοί που συμμετείχαν στις θηριωδίες της Μαριούπολης και της Μπούτσα.

Μετά από την απαγόρευση του Sputnik και του RT, θα απαγορευτεί σε ακόμη τρία ρωσικά κανάλια να μεταδίδονται στην Ευρώπη, ενώ δεν θα παρέχονται πλέον στη Ρωσία οι υπηρεσίες λογιστών και συμβούλων από χώρες της ΕΕ.

Το μήνυμα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν:

Today we are presenting the sixth package of sanctions.

First, we are listing high-ranking military officers and other individuals who committed war crimes in Bucha.

We know who you are.

And you will be held accountable. pic.twitter.com/WO2S8ly0qw