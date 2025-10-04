Quantcast
Paul «Bonehead» Arthurs: Ο σταρ των Oasis διαγνώστηκε με καρκίνο - Real.gr
real player

Paul «Bonehead» Arthurs: Ο σταρ των Oasis διαγνώστηκε με καρκίνο

10:30, 04/10/2025
Paul «Bonehead» Arthurs: Ο σταρ των Oasis διαγνώστηκε με καρκίνο

Σημείωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από την παγκόσμια περιοδεία επανασύνδεσης της μπάντας.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved