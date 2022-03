«Πέφτουν βόμβες κάθε δέκα λεπτά στη Μαριούπολη» - Ζελένσκι: «Δεν υποκύπτουμε σε ρωσικά τελεσίγραφα» - Συγκλονιστικά βίντεο

Στο μεταξύ, συμφωνήθηκε η δημιουργία οκτώ ανθρωπιστικών διαδρόμων από πόλεις της Ουκρανίας, αλλά η Μαριούπολη δεν είναι μεταξύ αυτών.

Παράλληλα, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο του Κιέβου, με το Κρεμλίνο να υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο που χτυπήθηκε είχε μετατραπεί σε αποθήκη πυρομαχικών.

Δείτε βίντεο:

#BREAKING At least six dead in overnight bombing in #Ukraine's Kyiv . After the rocket attack on Kyiv last night by the Russian army. pic.twitter.com/ljFcJpwbqE