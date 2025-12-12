«Πειρατές της Καραϊβικής» αποκαλεί τις ΗΠΑ ο Μαδούρο μετά την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου - Real.gr

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε χθες Πέμπτη τις ΗΠΑ για «ναυτική πειρατεία», μετά την κατάσχεση από αμερικανικές δυνάμεις ανεπτυγμένες στα ανοικτά της χώρας του πετρελαιοφόρου.

Βασικός πόρος των κρατικών εσόδων της Βενεζουέλας, το αργό που εξορύσσει υπόκειται σε αμερικανικό εμπάργκο από το 2019, κάτι που έχει υποχρεώσει το Καράκας να διαθέτει την παραγωγή του στη μαύρη αγορά και χαμηλές τιμές, με προορισμό κυρίως την Κίνα.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου θα μπορούσε να πλήξει τις εξαγωγές αποθαρρύνοντας δυνητικούς αγοραστές.

«Απήγαγαν τα μέλη του πληρώματος, έκλεψαν το πλοίο κι εγκαινίασαν νέα εποχή, την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική», τόνισε ο κ. Μαδούρο στην κρατική τηλεόραση.

«Διέπραξαν ενέργεια απόλυτα εγκληματική και παράνομη, προχωρώντας σε στρατιωτική επίθεση, απαγωγή και κλοπή–οι πειρατές της Καραϊβικής εναντίον ιδιωτικού εμπορικού πλοίου, ειρηνικού πλοίου», επέμεινε.

Χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον ανήκε το δεξαμενόπλοιο, είπε πως οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε αυτό ενώ έφθανε σχεδόν «στον Ατλαντικό», βόρεια του Τρίνινταντ και Τομπάγκο και κατευθυνόταν «στα νησιά της Γρενάδας».

Είπε ακόμη πως το δεξαμενόπλοιο μετέφερε «στις διεθνείς αγορές 1.900.000 βαρέλια πετρελαίου–πετρελαίου για το οποίο έχει πληρωθεί η Βενεζουέλα, καθώς όποιος εισάγει πετρέλαιο πληρώνει εκ των προτέρων».

Κατά με τον εξειδικευμένο ιστότοπο MarineTraffic, το δεξαμενόπλοιο Skipper μετέφερε 1,1 εκατ. βαρέλια αργού. Σύμφωνα με πηγή της Washington Post, κατευθυνόταν στην Κούβα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εξέφρασε ανησυχία για το πλήρωμα που «αγνοείται». «Κανένας δεν ξέρει πού είναι», τόνισε.

Ο κ. Μαδούρο τόνισε πως «έδωσε οδηγίες» για να κινηθούν «οι προσήκουσες νομικές και διπλωματικές διαδικασίες».

«Η Βενεζουέλα θα εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πλοίων για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη εμπορία του πετρελαίου της στον κόσμο», επέμεινε.