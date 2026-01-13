Πεκίνο προς ΗΠΑ: Η Κίνα «θα προστατεύσει αποφασιστικά» τα συμφέροντά της - Real.gr

Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι θα υπερασπισθεί «αποφασιστικά» τα συμφέροντά της μετά την ανακοίνωση από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν τελωνειακούς δασμούς 25% σε όποια χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, όπου πραγματοποιούνται μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

«Ανέκαθεν πιστεύαμε ότι δεν υπάρχουν κερδισμένοι σ’ έναν εμπορικό πόλεμο και η Κίνα θα προστατεύσει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα θεμιτά συμφέροντά της», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η ανακοίνωση, που έγινε χθες, Δευτέρα, από τον αμερικανό πρόεδρο, είναι πιθανό να πλήξει κυρίως την Κίνα, κύριο εμπορικό εταίρο του Ιράν.

Η Μάο Νινγκ επανέλαβε ότι η Κίνα είναι αντίθετη σε ενδεχόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ερωτηθείσα σχετικά με την ασφάλεια των Κινέζων που βρίσκονται στο Ιράν και των κινέζων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα, η Μάο απάντησε ότι το Πεκίνο παρακολουθεί «προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης». «Θα λάβουμε όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των κινέζων υπηκόων», τόνισε.