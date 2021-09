Πεκίνο: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Air France έπειτα από τεχνικό πρόβλημα - Ακούστηκε έκρηξη και βγήκε μαύρος καπνός - ΦΩΤΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Σύμφωνα με την Ημερησία του Πεκίνου, «μια έκρηξη ακούστηκε από το πίσω μέρος της καμπίνας και εμφανίστηκε μαύρος καπνός» στο εσωτερικό του αεροσκάφους. «Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε», γράφει η εφημερίδα.

Incident: Air France AF393 PEK-CDG returned to Beijing shortly after taking off.

Many passengers reported a loud “boom” and suspected fire.

Pictures are from users on Weibo. pic.twitter.com/TOLGuWTh99