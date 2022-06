Πεκίνο: Απειλή για την εθνική κυριαρχία η πτήση κατασκοπευτικού αεροσκάφους της Αυστραλίας στη Νότια Σινική Θάλασσα

Χθες Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας κατήγγειλε ότι κινεζικό καταδιωκτικό J-16 αναχαίτισε κάνοντας επικίνδυνο ελιγμό αεροσκάφος επιτήρησης P-8 τον περασμένο μήνα.

Η Καμπέρα διαμαρτυρήθηκε στο Πεκίνο «αρμοδίως», δήλωσε από την πλευρά του ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

#China will never allow any country to violate China's sovereignty&security or stability in the #SCS under the pretext of freedom of navigation. #Australia should respect China's nat'l security interests &be cautious in words &actions to avoid miscalculation &serous consequences. pic.twitter.com/bm2ZOAGzhb