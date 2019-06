Πεκίνο: Ξένες δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν χάος στο Χονγκ Κονγκ

Χθες Κυριακή εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές παρέλυσαν την κυκλοφορία στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ, διαμαρτυρόμενοι εναντίον του νομοσχεδίου. Πολλοί εξήγησαν ότι φοβούνται πως θέτει τη νομική ανεξαρτησία της πόλης σε κίνδυνο.

Στο κύριο άρθρο της, η Ημερησία της Κίνας τόνισε ότι ο νόμος ήταν απαραίτητος.

«Οποιοσδήποτε δίκαιος άνθρωπος θα θεωρούσε θεμιτό, λογικό και δικαιολογημένο έναν νόμο που ενισχύει το κράτος του δικαίου στο Χονγκ Κονγκ και διευκολύνει την απονομή δικαιοσύνης», τόνισε.

