Πελόζι: Αποχωρεί από την ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή μετά από 20 χρόνια

Η Πελόζι προχώρησε σε ανακοίνωση την Πέμπτη με την οποία ξεκαθάρισε ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή της στην ηγεσία των Δημοκρατικών.

«Με μεγάλη εμπιστοσύνη στην κοινοβουλευτική ομάδα μας, δεν θα επιδιώξω να επανεκλεγώ στην ηγεσία των Δημοκρατικών στο επόμενο Κογκρέσο», είπε η Πελόζι ανάμεσα σε χειροκροτήματα κατά τη διάρκεια της 14λεπτης ομιλίας της.

«Για εμένα, έχει έρθει η ώρα για μια νέα γενιά να ηγηθεί του Δημοκρατικού Κογκρέσου το οποίο σέβομαι τόσο βαθιά», είπε η Πελόζι. «Και είμαι ευγνώμων που τόσοι πολλοί είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να επωμιστούν αυτή τη φοβερή ευθύνη».

“For me, the hour’s come for a new generation to lead the Democratic caucus that I so deeply respect,” Pelosi said in a speech on the House floor Thursday afternoon.

