Πεντάγωνο: 50 Αμερικανοί στρατιώτες με εγκεφαλική διάσειση από την ιρανική επίθεση σε βάση στο Ιράκ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο απολογισμός είναι υψηλότερος κατά 16 στελέχη σε σύγκριση με τον προηγούμενο που είχε δημοσιοποιηθεί από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Αρχικά, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του διαβεβαίωσαν, μετά την επίθεση του Ιράν την 8η Ιανουαρίου εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ιρακινή επικράτεια σε αντίποινα για την εξόντωση του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ότι κανένα στέλεχος των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματίστηκε.

First on CNN: 50 US service members diagnosed with traumatic brain injuries after Iranian missile strike https://t.co/wQLLd1XuIBpic.twitter.com/7EVwWlN9k2