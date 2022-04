Πεντάγωνο ΗΠΑ: Το ρωσικό καταδρομικό Moskva συνεχίζει να φλέγεται, υπάρχουν προσπάθειες κατάσβεσης - Βίντεο

Το κυριότερο πυραυλοφόρο καταδρομικό του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το Moskva («Μόσχα»), υπέστη «σοβαρές ζημιές» αφού ανατινάχθηκε μέρος των πυρομαχικών στο κατάστρωμά του έπειτα από πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας που επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η Μόσχα ανέφερε ότι το πλήρωμα του πολεμικού πλοίου απομακρύνθηκε και ελήφθησαν μέτρα για τη ρυμούλκηση του καταδρομικού προς το λιμάνι.

Η νότια στρατιωτική διοίκηση του στρατού της Ουκρανίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι έπληξε το ρωσικό καταδρομικό “Moskva” με αντιπλοϊκούς πυραύλους Neptune, προκαλώντας του μεγάλες ζημιές, ενώ πρόσθεσε ότι η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας έχει αρχίσει να βυθίζεται.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο twitter κατέγραψαν τη στιγμή της έκρηξης.

1/2 The #Azov Regiment published a video of the explosion on the same missile cruiser #Moskva, the same “#Russian warship” and the flagship of the Black Sea Fleet of the Russia.

Jones will be appointed as the new commander of the ship. Devi Jones. #Ukrainepic.twitter.com/AcnLAVv3ot