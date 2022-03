Πεντάγωνο: Ο ουκρανικός στρατός ανακτά εδάφη που είχαν καταλάβει ρωσικές δυνάμεις

«Γνωρίζουμε ότι έχουν πραγματοποιήσει αντεπιθέσεις (...) ειδικά τις τελευταίες ημέρες στο Μικολάιφ», μια πόλη-κλειδί στη νότια Ουκρανία, πρόσθεσε.

«Είδαμε (αυτά τα εδαφικά κέρδη) να αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες» υπέρ της Ουκρανίας, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Είναι μια πραγματική απόδειξη της ικανότητάς τους να πολεμούν σύμφωνα με τα σχέδιά τους, να προσαρμοστούν και, πάλι, να προσπαθήσουν να απωθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις», συμπλήρωσε.

Οι τελευταίες «δεν διεξάγουν τις επιχειρήσεις τους με τον συντονισμό που θα περίμενε κανείς από έναν σύγχρονο στρατό», ισχυρίστηκε ο Κίρμπι.

«Οι διοικητές τους δεν επικοινωνούν πάντα, δεν υπάρχει πάντα συντονισμός μεταξύ αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων», είπε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Είδαμε εντάσεις μεταξύ των αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων για το πώς υποστήριζαν η μία την άλλη, καλά ή με δυσκολία», και το ίδιο ισχύει και για το ναυτικό, συνέχισε. «Έχουν προβλήματα με τη διοίκηση και τον έλεγχο» των στρατιωτών.

«Πολύ συγκεκριμένα, δυσκολεύονται να συνομιλήσουν μεταξύ τους και αυτό οδηγεί στη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ορισμένες περιπτώσεις», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Και επιπλέον, «τους τελειώνουν τα καύσιμα, τους τελειώνουν τα τρόφιμα».

«Γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν έχουμε δει (σ.σ πρόσφατα) καμία πραγματική σημαντική πρόοδο από τους Ρώσους, εκτός από τον νότο», όπου οι δυνάμεις βρίσκονται πιο κοντά στη βάση οπισθοφυλακής τους στην Κριμαία, πρόσθεσε. «Οπότε, ναι, έχουν πρόβλημα», υποστήριξε.

Μεγάλες πόλεις στην Ουκρανία, ωστόσο, αντιμετωπίζουν ρωσικούς βομβαρδισμούς που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες αμάχους.

Pentagon spokesperson John Kirby: “Russians have been flummoxed, they've been frustrated.”

He discusses the Russian military’s failures in its attack on Ukraine https://t.co/LIrWlpQX9Npic.twitter.com/gufa9YfWbS