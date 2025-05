Κίνα: Πέντε νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η έκρηξη σημειώθηκε στο χημικό εργοστάσιο Youdao Chemical γύρω στις 12 το μεσημέρι στην Γκαόμι, μια πόλη στην επαρχία Σαντόνγκ, περίπου 450 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πεκίνου,

Από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στην ανατολική Κίνα σήμερα (27/5) σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ενώ έξι ακόμη αγνοούνται, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε, όπως αναφέρει η ΕΡΤ επικαλούμενη το AFP, στο χημικό εργοστάσιο Youdao Chemical γύρω στις 12 το μεσημέρι στην Γκαόμι, μια πόλη στην επαρχία Σαντόνγκ, περίπου 450 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πεκίνου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

The chemical company, a Himile Group subsidiary, is the world’s largest chlorpyrifos producer, with an annual output of about 11,000 tons. pic.twitter.com/mUTKQG0ogs

A massive explosion occurred at Shandong Youdao Chemical Co., Ltd., located in Gaomi city, Shandong province, China, around noon today.

Βίντεο που μεταδόθηκαν έδειξαν μια γιγαντιαία στήλη γκρίζου καπνού να υψώνεται στον ουρανό, φωτιά σε μια βιομηχανική ζώνη και βιτρίνες καταστημάτων που προφανώς είχαν τιναχτεί στον αέρα από την έκρηξη.

⚡Footage of a powerful explosion at a #Chemical plant belonging to the #Chinese company #Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. has appeared online.

The video shows a worker jumping off a giant tank at the last moment, which blew up a second later.

It is not known whether… https://t.co/zZ5sWQeud5 pic.twitter.com/ttRkHUhIzA

— News.Az (@news_az) May 27, 2025