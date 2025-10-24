Πέντε τραυματίες σε ουκρανική επίθεση με drones εναντίον προαστίου της Μόσχας - Real.gr

Quantcast
Πέντε τραυματίες σε ουκρανική επίθεση με drones εναντίον προαστίου της Μόσχας
10:15, 24/10/2025
Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, τραυματίστηκαν στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης της Ουκρανίας με drones, η οποία είχε στόχο μια πολυκατοικία στο Κρασνογκόρσκ, προάστιο της Μόσχας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Εχθρικό drone έπληξε στη διάρκεια της νύκτας κτίριο κατοικιών», έγραψε στο Telegram ο τοπικός αξιωματούχος Ντμίτρι Βολκόφ, διευκρινίζοντας ότι επλήγη ο 14ος όροφος του κτιρίου.

«Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν», εκ των οποίων τέσσερις ενήλικες και ένα αγόρι που γεννήθηκε το 2017. Όλοι τους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, διευκρίνισε ο ίδιος.

«Ένα drone διείσδυσε σε διαμέρισμα του 14ου ορόφου», σημείωσε από την πλευρά του ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ, αναρτώντας στο Telegram μια φωτογραφία του διαμερίσματος που δείχνει τα τζάμια σπασμένα και τα έπιπλα και τους τοίχους κατεστραμμένους.

Συνολικά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε 111 ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο της χώρας.

