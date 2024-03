Πέντε αγνοούμενοι στο ναυάγιο νοτιοκορεατικού δεξαμενόπλοιου στην Ιαπωνία - ΒΙΝΤΕΟ

Το δεξαμενόπλοιο «μετέφερε ακρυλικό οξύ» ωστόσο «δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει διαρροή στον ωκεανό» ακόμη, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος. Σημείωσε πως δεν έχει πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των έξι διασωθέντων ναυτικών, που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Σε πλάνα που μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK διακρίνονται το κόκκινο κύτος του δεξαμενόπλοιου που αναποδογύρισε, σωστική λέμβος και σκάφος του ιαπωνικού λιμενικού σώματος εν μέσω ψηλών κυμάτων, καθώς κι ελικόπτερο που κάνει υπέρπτηση στην περιοχή.

Το πλήρωμα ειδοποίησε την ιαπωνική ακτοφυλακή πως το πλοίο αναποδογύριζε και ζήτησε βοήθεια κοντά στη νήσο Μουτσούρε, στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το NHK.

Το ιαπωνικό λιμενικό σώμα έλαβε την ειδοποίηση πως το δεξαμενόπλοιο κινδύνευε «λίγο μετά τις 07:00» (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε ο εκπρόσωπός του.

Σύμφωνα με το NHK, το πλοίο ονομάζεται Keoyoung Sun.

Κατά τα δεδομένα του εξειδικευμένου ιστοτόπου VesselFinder, πρόκειται για δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων ή/και υδρογονανθράκων που ναυπηγήθηκε το 1996 κι έχει μήκος 69 μέτρων.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο δεν θέλησε να σχολιάσει το συμβάν.

#BREAKING : S.Korean-flagged tanker capsizes off coast in west Japan, 4 rescued

There were 11 crew on board the tanker, Keoyoung Sun, including two South Koreans and nine other foreign nationals#SouthKorea#tanker#capsize#Coast#Japan#rescue

