Πένθος στην Φιορεντίνα - Πέθανε ο πρόεδρος των «βιόλα» - Real.gr

Στην πιο δύσκολη χρονιά για τη Φιορεντίνα, τα πιο τραγικά νέα έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες: ο Ρόκο Κομίσο, ο Ιταλοαμερικανός πρόεδρος της Φιορεντίνα, ο οποίος από το 2019 είχε δώσει μάχες, είχε φτάσει σε τελικούς και είχε βιώσει απογοητεύσεις, πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

«Με μεγάλο πόνο και θλίψη, η οικογένεια Κομίσο, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Κατρίν, των παιδιών του Τζουζέπε και Μαρίσα και των αδελφών του, Ιτάλια και Ραφαελίνα, ανακοινώνουν τον θάνατο του προέδρου Ρόκο Μπ. Κομίσο. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο θεραπείας, ο αγαπημένος μας πρόεδρος μας άφησε και σήμερα όλοι θρηνούμε τον θάνατό του

Η μακροσκελής δήλωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Φιορεντίνα αναφέρει: «Για την οικογένειά του, ήταν ένα παράδειγμα, ένας οδηγός, ένας πιστός άνθρωπος που, μαζί με τη σύζυγό του Κατρίν έφτασε στο ορόσημο των 50 ετών γάμου. Με τα παιδιά του, ήταν ένας αυστηρός και στοργικός πατέρας, όπως και ο χαρακτήρας του, γλυκός και αποφασιστικός».

Ενώ «η αγάπη του για τη Φιορεντίνα ήταν το πιο όμορφο δώρο που έκανε στον εαυτό του, περνώντας αξέχαστες μέρες με τα αγόρια και τα κορίτσια των ομάδων Νέων, πάντα με ένα χάδι και ένα χαμόγελο για όλους. Ασταμάτητος, δούλεψε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερώνοντας τον εαυτό του στις εταιρείες του Mediacom και Φιορεντίνα και στο μέλλον τους».

«Το ποδόσφαιρο ήταν η αγάπη του, και η Φιορεντίνα έγινε η αγάπη του πριν από επτά χρόνια, όταν ο Ρόκο ανέλαβε τον σύλλογο των Βιόλα και άρχισε να αγαπά τους οπαδούς του, τα χρώματά του και την πόλη της Φλωρεντίας. «Υπό την καθοδήγησή του, η Φιορεντίνα έφτασε σε δύο τελικούς του Κόνφερενς Λιγκ κι τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας».

«Λέγετέ με Ρόκο», είχε προτρέψει τους πάντες. Και ήταν πάντα κοντά στη Φλωρεντία και τους κατοίκους της, στην καθημερινότητά τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης περιόδου της πανδημίας με την Covid, όταν η καμπάνια του «Δύναμη και Καρδιά» διέθεσε σημαντικές δωρεές στα νοσοκομεία της πόλης.

Στη μνήμη του θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από τους αγώνες που διοργανώνονται από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα και την Επαγγελματική Κατηγορία Γυναικών Serie A που έχουν προγραμματιστεί γι΄ αυτό το Σαββατοκύριακο (συμπεριλαμβανομένων των αναβληθέντων αγώνων).

«Είμαστε κοντά στην οικογένεια Κομίσο και τη Φιορεντίνα γι΄ αυτόν τον οδυνηρό θάνατο», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIGC), Γκαμπριέλε Γκραβίνα. «Ο Ρόκο Κομίσο άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Θα τον θυμόμαστε πάντα για τον ενθουσιασμό και το όραμά του».