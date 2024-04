ΕΕ: Πέρασε το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου

«Γράφτηκε Ιστορία.

Διαμορφώσαμε ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και του ασύλου στην ΕΕ.

Το έργο αυτό προετοιμαζόταν για περισσότερα από δέκα χρόνια. Αλλά κρατήσαμε τον λόγο μας.

Μια ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης.

Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος».

Η ανάρτηση της Μετσόλα

History made.

We have delivered a robust legislative framework on how to deal with migration and asylum in the EU.

It has been more than ten years in the making. But we kept our word.

A balance between solidarity and responsibility.

This is the European way. pic.twitter.com/OW24Y8cv1k