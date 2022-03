Περικυκλώνουν το Κίεβο οι Ρώσοι -Μετά τη Μαριούπολη στοχεύουν στην Οδησσό -Tι επιδιώκει ο Πούτιν- LIVE εικόνα

Μια ανάσα από την ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται ο ρωσικός στρατός την 15η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει δώσει εντολή σε μεγάλο μέρος των στρατιωτικών της δυνάμεων στην Ουκρανία να περικυκλώσουν πόλεις-κλειδιά, επιβραδύνοντας έτσι την προέλασή της, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

«Εξαιτίας της σθεναρής ουκρανικής αντίστασης, η ρωσική στρατιωτική διοίκηση έχει δεσμεύσει έναν αυξημένο αριθμό των δυνάμεων που έχει αναπτύξει για να περικυκλώσει πόλεις-κλειδιά. Ως εκ τούτου έχουν μειωθεί οι διαθέσιμες δυνάμεις που θα συνέχιζαν την προέλασή τους και επιβραδύνεται περαιτέρω η ρωσική πρόοδος», αναφέρει σχετική ανάρτηση στο λογαριασμό του βρετανικού υπουργείου Άμυνας στο Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/t7F8IGf2fq ???? #StandWithUkraine ???? pic.twitter.com/LpqWb40nRH — Ministry of Defence ???? (@DefenceHQ) March 10, 2022

Kατά τις ίδιες πληροφορίες, διαδηλώσεις κατά της ρωσικής κατοχής αναφέρθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε πόλεις της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της Μόσχας. Στην Χερσώνα, μάλιστα, ο ρωσικός στρατός φέρεται να προχώρησε σε περίπου 400 συλλήψεις διαδηλωτών.

Στόχος η Οδησσός μετά τη Μαριούπολη

Σύμφωνα μάλιστα με τους Times, η κατάληψη της Μαριούπολης θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς θα επιτρέψει στη Ρωσία να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο μεταξύ περιοχών που ελέγχονται από φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία και την προσαρτημένη Κριμαία. Έτσι θα εξασφαλίσει τον έλεγχο των ουκρανικών ακτών στην θάλασσα του Αζόφ, στοχεύοντας στην Οδησσό.

Τι επιδιώκει ο Πούτιν

Σύμφωνα με το BBC, η πρώτη επιδίωξη του Ρώσου προέδρου είναι η αναγνώριση της Κριμαίας από την Ουκρανία ως ρωσικό έδαφος.

Δεύτερον, ο Πούτιν επιδιώκει την ανεξαρτησία των ανατολικών περιοχών, που διοικούνται από ρωσόφωνους αυτονομιστές.

Τρίτον, θέλει το Κίεβο να αλλάξει το Σύνταγμά του και να εγγυηθεί ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, ο Ρώσος πρόεδρος θέλει το ΝΑΤΟ να γυρίσει πίσω στο 1997 και να αντιστρέψει την επέκτασή του προς τα ανατολικά.

Μεγάλη ανησυχία για τη χρήση χημικών όπλων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, μιλώντας στο Sky News τόνισε ότι φοβάται πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να αναπτύξει χημικά όπλα στην Ουκρανία, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν «κατευθείαν από το βιβλίο της Ρωσίας». «Ο μόνος τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εάν ο Ρώσος πρόεδρος συνειδητοποιήσει ότι έχει κάνει ένα καταστροφικό λάθος», είπε χαρακτηριστικά.

Boris Johnson has said he fears Vladimir Putin may deploy chemical weapons in Ukraine as that would be "straight out of Russia's playbook".#Rigby: https://t.co/tHthJRwYeF ?? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/3xphDEo3iW — Sky News (@SkyNews) March 10, 2022

Αντίστοιχα και ο επικεφαλής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της χρήσης χημικών όπλων από τη Ρωσία. «Aυτό είναι κάτι που αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μέρος του “εγχειρίδιο δράσης” της Ρωσίας. Έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα εναντίον των πολιτών τους. Έχουν τουλάχιστον ενθαρρύνει τη χρήση τους στη Συρία και αλλού. Οπότε είναι κάτι που παίρνουμε πολύ σοβαρά», σημείωσε.

Oι Ουκρανοί έτοιμοι για τη «μεγάλη επίθεση»

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι είναι έτοιμοι για τη «μεγάλη επίθεση». Όσοι πολίτες έχουν παραμείνει στο Κίεβο, προετοιμάζονται να αντισταθούν στην εισβολή των Ρώσων, ενώ η πόλη αντιμετωπίζει έλλειψη νερού. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και στα καταφύγια της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στο μεταξύ, ρωσικά άρματα μάχης έφθασαν στις βορειοανατολικές παρυφές του Κιέβου, περικυκλώνοντας την πρωτεύουσα, αφού έφθασαν ήδη στα βόρεια και δυτικά προάστιά της, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια ομάδα του AFP είδε στήλες καπνού να υψώνονται από το χωριό Σκιμπίν, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το τελευταίο φράγμα των ουκρανικών δυνάμεων πριν από τη βορειοανατολική είσοδο του Κιέβου.

Δείτε το ρεπορτάζ του ANT1:

Νωρίτερα, βροχή ρωσικών πυραύλων Grad έπεσε στο έρημο χωριό Βελίκα Ντιμέρκα, περίπου πέντε χλμ. από τα όρια του Κιέβου, μερικοί από τους οποίους προσγειώθηκαν καμιά εικοσαριά μέτρα από την ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι πύραυλοι έπληξαν πολλά σπίτια του χωριού, στο οποίο πλησίαζαν τις τελευταίες ημέρες τα ρωσικά στρατεύματα και όπου οι ουκρανικές δυνάμεις διαθέτουν μόνο ελάχιστη παρουσία.

«Οι Ρώσοι μπήκαν σήμερα το πρωί στο χωριό», δήλωσε ένας 38χρονος κάτοικος. «Είναι τρομακτικό, αλλά τι θέλετε να κάνουμε, κατοικούμε εδώ και δεν υπάρχει κάποιο μέρος που να μπορούμε να πάμε ή να καταφύγουμε».

Αφότου ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν σε πολλά μέτωπα γύρω από το Κίεβο, προκαλώντας στους Ουκρανούς φόβους ότι αργά ή γρήγορα θα περικυκλώσουν την πρωτεύουσά τους.

Από τις πρώτες μέρες κατάφεραν να φθάσουν μέχρι τις βορειοανατολικές παρυφές της πρωτεύουσας, κυρίως κοντά στις πόλεις Ιρπίν και Μπούτσα, που βομβαρδίζονται εντατικά εδώ και πάνω από μία εβδομάδα και απ΄όπου οι κάτοικοι έφυγαν μαζικά.

Βορειοανατολικά του Κιέβου, τα ρωσικά άρματα μάχης προωθήθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα τουλάχιστον 80 χλμ. για να φθάσουν τις τελευταίες ημέρες στα χωριά που βρίσκονται δίπλα στο Κίεβο όπως η Βελίκα Ντιμέρκα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο το AFP.

Γύρω από το πολεοδομικό συγκρότημα του Κιέβου, που είχε πριν από τον πόλεμο σχεδόν 3,5 εκατ. κατοίκους, οι ουκρανικές αρχές δεν διαθέτουν πλέον σήμερα παρά μόνο δρόμους που πηγαίνουν προς τον νότο για την απομάκρυνση των αμάχων και τον ανεφοδιασμό της πόλης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ο μισός πληθυσμός του πολεοδομικού συγκροτήματος του Κιέβου έχει φύγει αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας στους δύο κατοίκους του Κιέβου έχει εγκαταλείψει την πόλη. Σήμερα, κάτι λιγότερο από δύο εκατομμύρια κάτοικοι βρίσκονται εδώ», δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση.

«Ωστόσο το Κίεβο έχει μετατραπεί σε φρούριο», είπε ο Κλίτσκο, κατά την 15η ημέρα της ρωσικής εισβολής: «Κάθε δρόμος, κάθε κτίριο, κάθε σημείο ελέγχου, έχει οχυρωθεί».

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του ουκρανικού εδάφους στις 24 Φεβρουαρίου, την οποία χαρακτηρίζει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», αναγκάζοντας περισσότερους από 2,3 εκατ. ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να γίνουν πρόσφυγες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ.

Δείτε live εικόνα:

Ερυθρός Σταυρός: «Φρικτή η κατάσταση στη Μαριούπολη» - Ξεμένουν από τρόφιμα

Την ίδια ώρα, ο Σάσα Βόλκοφ, από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, περιέγραψε μία «φρικτή κατάσταση στη Μαριούπολη», τονίζοντας ότι οι κάτοικοι βρίσκονται επί μέρες χωρίς νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και υπηρεσίες διαδικτύου, με αποτέλεσμα να «αρχίζουν να επιτίθενται ο ένας στον άλλον για φαγητό», ενώ συνέχισε περιγράφοντας πώς «πολλοί αρρωσταίνουν λόγω του κρύου. Δεν έχουν πού να πάνε», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο:

Ρωσικά στρατεύματα κοντά σε σταθμούς συμπίεσης φυσικού αερίου

Παράλληλα, η άφιξη ρωσικών στρατευμάτων σε δύο σταθμούς συμπίεσης φυσικού αερίου στην ανατολική Ουκρανία θέτει σε κίνδυνο τον εφοδιασμό της Ευρώπης, προειδοποίησε ο φορέας εκμετάλλευσης του ουκρανικού αγωγού αερίου. Προς το παρόν πάντως δεν υπήρξαν ενδείξεις ότι επηρεάστηκε άμεσα η ροή του φυσικού αερίου στον αγωγό.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι σταθμοί συμπίεσης στο Νοβοπσκόφ, στην περιοχή του Λουχάνσκ, και στο Κουπιάνσκ, κοντά στο Χαρκίβ (Χάρκοβο) είναι υπό τον έλεγχό της. Εγγυήθηκε επίσης την ασφάλεια της λειτουργίας τους και των εγκαταστάσεων.

Η Ρωσία είναι ο κορυφαίος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εισβολή της στην Ουκρανία εντείνει τις ανησυχίες για διακοπή του εφοδιασμού, εκτινάσσοντας τις τιμές του φυσικού αερίου στα ύψη. Περίπου 41,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) ρωσικού φυσικού αερίου μεταφέρθηκαν μέσω της Ουκρανίας στην Ευρώπη το 2021, καθιστώντας τον αγωγό αυτόν τη βασική οδό εφοδιασμού. Ο όγκος αυτός ήταν πάντως μειωμένος κατά 25% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς η Μόσχα αναζητά εναλλακτικές οδούς διανομής.

Οι προμήθειες φυσικού αερίου στη Σλοβακία από την Ουκρανία μέσω του συνοριακού σημείου Βέλκε Καπουσάνι ήταν σταθερές τη στιγμή που γινόταν το ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, σύμφωνα με στοιχεία του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς.

Ο φορέας εκμετάλλευσης των αγωγών φυσικού αερίου της Ουκρανίας OGTSU είπε ότι οι προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να εισέλθουν στους δύο σταθμούς δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια του προσωπικού και τη συνέχεια της λειτουργίας του δικτύου. «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τη διαμετακόμιση (φυσικού αερίου)», είπε στο Reuters ο επικεφαλής της OGTSU, Σέρχιι Μακόγκον.

«Η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε τη ροή φυσικού αερίου, όπως αποδείξαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες», ανέφερε η OGTSU στο Twitter. «Εάν υπάρχουν διακοπές/ελλείψεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη, εξηγήστε στους πολίτες σας ποιος φταίει».

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι η Μόσχα εκπληρώνει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τις παραδόσεις φυσικού αερίου και ότι το σύστημα διαμετακόμισης μέσω Ουκρανίας λειτουργεί στο 100%. «Είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι αλήθεια. Τα κάνουμε όλα αυτά», είπε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Ο υφυπουργός Ενέργειας της Ρωσίας Πάβελ Σορόκιν είπε εξάλλου ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα εγγυηθούν την ασφάλεια της λειτουργίας και την προστασία των εγκαταστάσεων στους σταθμούς συμπίεσης του Νοβοπσκόφ και του Κουπιάνσκ.