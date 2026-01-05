Περίπου δώδεκα πετρελαιοφόρα αναχώρησαν από τη Βενεζουέλα σε «dark mode» - Real.gr

Περίπου δώδεκα πετρελαιοφόρα φορτωμένα με αργό πετρέλαιο και καύσιμα από τη Βενεζουέλα αναχώρησαν τις τελευταίες ημέρες από τα χωρικά ύδατα της χώρας λειτουργώντας σε «dark mode», δηλαδή με κλειστό το σύστημα αναγνώρισης, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων TankerTrackers.com.

Όπως αναφέρεται, τα πλοία απενεργοποίησαν τα συστήματα εντοπισμού τους κατά την αναχώρησή τους, παρακάμπτοντας τον αυστηρό ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της εντεινόμενης πίεσης προς το Καράκας.

Η TankerTrackers.com σημειώνει ότι όλα τα πετρελαιοφόρα που εντοπίστηκαν να αναχωρούν φορτωμένα τελούν υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ξεχωριστή ομάδα πλοίων —επίσης υπό κυρώσεις— εγκατέλειψε πρόσφατα τη χώρα κενά φορτίου, αφού προηγουμένως εκφόρτωσαν εισαγωγές ή ολοκλήρωσαν εσωτερικές μεταφορές.

Οι κινήσεις αυτές αναδεικνύουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες παράκαμψης των διεθνών κυρώσεων που στοχεύουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, παρά την αυξημένη επιτήρηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.