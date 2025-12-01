Περισσότεροι από 1.000 νεκροί από τις πλημμύρες στην Ασία - Κινητοποιήθηκε ο στρατός - Real.gr

Η Σρι Λάνκα και η Ινδονησία ανέπτυξαν σήμερα στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών που έχουν στοιχίσει τις τελευταίες ημέρες τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους ενώ εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι σε τέσσερις χώρες της Ασίας.

Διαφορετικά μετεωρολογικά φαινόμενα προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα και το μεγάλο νησί της Σουμάτρα, στη δυτική Ινδονησία, αλλά επίσης στη νότια Ταϊλάνδη και τη βόρεια Μαλαισία.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο έφθασε σήμερα στη βόρεια Σουμάτρα και ανακοίνωσε πως «η προτεραιότητα της κυβέρνηση είναι πλέον να στείλει αμέσως την απαραίτητη βοήθεια».

«Υπάρχουν χωριά απομονωμένα στα οποία, αν θέλει ο Θεός, θα μπορέσουμε να φθάσουμε», πρόσθεσε ανακοινώνοντας την ανάπτυξη αεροπλάνων και ελικοπτέρων για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο Πραμπόβο Σουμπιάντο δέχεται αυξανόμενη πίεση για να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους ενώ σε 500 ανέρχονται επίσης οι αγνοούμενοι σ’ αυτό το αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας.

Πρόκειται για το βαρύτερο απολογισμό από φυσική καταστροφή στην Ινδονησία μετά το σεισμό και το τσουνάμι που προκάλεσαν περισσότερους από 2.000 νεκρούς το 2018 στο Σουλαουέζι.

Αντίθετα από τον ομόλογό του της Σρι Λάνκα, ο ινδονήσιος ηγέτης δεν έχει απευθύνει έκκληση για διεθνή αρωγή.

Η κυβέρνησή του ανέπτυξε τρία πολεμικά πλοία για να μεταφέρουν βοήθεια στις ζώνες που έχουν πληγεί περισσότερο και όπου πολλοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί εξαιτίας της λάσπης και των συντριμμιών που άφησε πίσω της η καταιγίδα.

Χθες, Κυριακή, το απόγευμα, η βροχή σταμάτησε σε όλη τη Σρι Λάνκα όπου οι αρχές διεξάγουν μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης.

Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα χρησιμοποίησε στρατιωτικά ελικόπτερα για να βοηθήσει ανθρώπους αποκλεισμένους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Ένα από τα ελικόπτερα αυτά συνετρίβη χθες, Κυριακή, το βράδυ βόρεια του Κολόμπο.

Τουλάχιστον 334 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανακοίνωσε χθες η υπηρεσία της Σρι Λάνκα που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση καταστροφών, και εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, την ώρα που οι διασώστες καθαρίζουν δρόμους αποκλεισμένους από πτώσεις δένδρων και λάσπη.

Ο πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε, ο οποίος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της καταστροφής, δήλωσε πως θα προχωρήσει στην ανοικοδόμηση, έπειτα απ’ αυτή τη φυσική καταστροφή, «την πιο μεγάλη και πιο δύσκολη της ιστορίας μας», δήλωσε το Σάββατο.

Οι απώλειες και οι ζημιές είναι οι πιο σημαντικές που έχει γνωρίσει η Σρι Λάνκα μετά το καταστροφικό τσουνάμι του 2004.

Τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχασαν επίσης τη ζωή τους στη νότια Ταϊλάνδη, σε μια από τις πιο φονικές πλημμύρες που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και δέκα χρόνια.

Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα αρωγής, όμως οι επικρίσεις του πληθυσμού για τη διαχείριση της καταστροφής πολλαπλασιάζονται και δύο τοπικοί αξιωματούχοι παύθηκαν.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη Μαλαισία, όπου ισχυρές βροχές πλημμύρισαν επίσης εκτεταμμένες εκτάσεις γης στο κρατίδιο Περλίς, δύο άνθρωποι βρήκαν το θάνατο.