Περού: Δύο μουσικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια συναυλίας - BINTEO - Real.gr

Δύο μέλη συγκροτήματος της δημοφιλούς στη Λατινική Αμερική μουσικής κούμπια τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου στη διάρκεια υπαίθριας συναυλίας, το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, στο προάστιο Καραμπάιγιο της πρωτεύουσας του Περού, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση ενόπλων εναντίον μουσικού συγκροτήματος στη Λίμα σε λίγους μήνες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, άνδρας που κινείτο με μοτοσικλέτα πυροβόλησε αρκετές φορές προς τη σκηνή όπου έπαιζε το συγκρότημα Carlos Miguel y Orquesta.

Ένας περουβιανός κιθαρίστας κι ένας βενεζουελάνος τρομπονίστας διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Περού, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή τους.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης και τον πανικό που επικράτησε. Διακρίνεται επίσης ένας τραυματισμένος μουσικός να απομακρύνεται στα χέρια από συναδέλφους του.

El terror se apoderó de un concierto de cumbia en Carabayllo cuando desconocidos armados atacaron a balazos a integrantes de Carlos Miguel y Orquesta durante una presentación en plena vía pública. 🔗 Leer más: https://t.co/YLXbH2pqsK pic.twitter.com/QQH6O5nVk5 — Revista Caretas (@Caretas) January 2, 2026

Ο τραγουδιστής και επικεφαλής του συγκροτήματος, ο Κάρλος Μιγκέλ Μοράλες, εμφανίστηκε βέβαιος σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο ίδιος. «Όλες (σ.σ. οι σφαίρες) προορίζονταν για εμένα», είπε.

Τον Οκτώβριο, τέσσερις μουσικοί από το συγκρότημα Agua Marina τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λίμα. Τον Μάρτιο, ο τραγουδιστής Πάουλ Φλόρες σκοτώθηκε σε επίθεση ενόπλων εναντίον λεωφορείου με το οποίο το συγκρότημά του – Armonia 10 – επέστρεφε από συναυλία στο ανατολικό τμήμα της περουβιανής πρωτεύουσας.

Imágenes luego de la balacera en concierto de Carlos Miguel en Carabayllo. Se ve cuando llevan a un herido. pic.twitter.com/p6eIUQi8si — Carlos Viguria (@cviguria) January 2, 2026

Πολλά συγκροτήματα της μουσικής κούμπια – πρόκειται για είδος εξαιρετικά δημοφιλές στο Περού και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής – έχουν βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο κυκλωμάτων εκβιαστών.

Τον Οκτώβριο, η κυβέρνηση του Περού κήρυξε την πρωτεύουσα Λίμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βγάζοντας τον στρατό στους δρόμους προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξημένη εγκληματικότητα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP