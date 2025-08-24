Περού: Έκλεισαν τα 88 από τα 122 λιμάνια της χώρας, λόγω ισχυρού αντικυκλώνα στον Ειρηνικό - Real.gr

Η απόφαση αφορά όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ψαρέματος και άλλων δραστηριοτήτων στον χώρο των λιμένων.

Το Περού έκλεισε την Κυριακή τα 88 από τα 122 λιμάνια του λόγω των υψηλών κυμάτων που προκάλεσαν οι σφοδροί άνεμοι που συνοδεύουν έναν αντικυκλώνα στον Νότιο Ειρηνικό, εξαιτίας των οποίων έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Ένα μέλος του Πολεμικού Ναυτικού σκοτώθηκε πέφτοντας στη θάλασσα από ένα περιπολικό σκάφος στο Πουέρτο Πιμεντέλ, που απέχει 780 χιλιόμετρα βορείως της Λίμας. Το πτώμα του ανασύρθηκε από απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τις ακτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού.

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, που αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός των λιμανιών που θα κλείσουν.

Ο αντικυκλώνας συνοδεύεται επίσης από χαμηλές θερμοκρασίες ενώ αμμοθύελλες σημειώθηκαν στο Πίσκο και το Παράκας, στα κεντρικά της χώρας, όπου οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα έως και 63 χιλιομέτρων της χώρα, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στα τέλη του 2024 και τον Ιανουάριο φέτος μεγάλα τμήματα των ακτών του Περού και της Χιλής χτυπήθηκαν από πολύ μεγάλα κύματα.

