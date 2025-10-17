Περού: Η νέα κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα - Real.gr

Η νέα περουβιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την πρόθεσή της να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα Λίμα, εν μέσω κύματος βίας αποδιδόμενου στο οργανωμένο έγκλημα, που πυροδότησε μεγάλες κινητοποιήσεις και επεισόδια με έναν νεκρό και πάνω από εκατό τραυματίες.

«Θα ανακοινώσουμε την απόφαση να κηρύξουμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τουλάχιστον στην περιφέρεια της Λίμας», είπε στον Τύπο ο επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης Ερνέστο Άλβαρες έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.