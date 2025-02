Περού: Κατέρρευσε οροφή σε χώρο εστίασης – Τουλάχιστον 3 νεκροί και 74 τραυματίες - Real.gr

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 74 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε η οροφή χώρου εστίασης σε εμποBρικό κέντρο στο Περού, ανέφεραν οι αρχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Το δυστύχημα έγινε στη Ρεάλ Πλάσα, στην Τρουχίγιο (βορειοδυτικά), τρίτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, περίπου 500 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα.

«Ως αυτό το στάδιο, έχουμε τρεις νεκρούς, δυο άνδρες και γυναίκα», δήλωσε σε τηλεοπτικό δίκτυο ο Γκελκί Γκόμες, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.

Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε τον απολογισμό των τριών νεκρών μέσω X.

«Διακομίσαμε 74 τραυματίες, ανάμεσά τους δέκα παιδιά, σε νοσοκομεία και κλινικές. Υπάρχουν 11 σοβαρά τραυματίες», τόνισε στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ο Ανίβαλ Μορίγιο, υγειονομικός αξιωματούχος στην περιοχή.

Δεκάδες οικογένειες βρίσκονταν στον χώρο εστίασης του Ρεάλ Πλάσα τη στιγμή της κατάρρευσης, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Επιτόπου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν, με τη συμμετοχή εκατό και πλέον πυροσβεστών και αστυνομικών, σε ζωντανή μετάδοση από περουβιανά τηλεοπτικά δίκτυα.

Trujillo, Peru – A devastating roof collapse at the food court of Real Plaza shopping mall has resulted in:



«Υπάρχει παιδί παγιδευμένο» κάτω από τμήμα της μεταλλικής οροφής, δήλωσε ο κ. Μορίγιο σε άλλο μέσο ενημέρωσης.

Το περιφερειακό κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανέφερε ότι το δυστύχημα έγινε στις 20:41 χθες (τοπική ώρα· 03:41 ώρα Ελλάδας), αλλά δεν αναφέρθηκε στις αρχές παρά περίπου μισή ώρα αργότερα.

🚨🇵🇪 Tragedy in Peru: Real Plaza Shopping Mall Roof Collapse

A devastating incident has struck Trujillo, Peru, as the roof of the food court at Real Plaza shopping mall collapsed, causing chaos and panic.

🔴 Casualties & Impact:

At least 3 dead 💔

70 injured 🚑

Emergency… pic.twitter.com/banpybotaF

— Dilojan 𝕏 (@umadilojan) February 22, 2025