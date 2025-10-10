Περού: Ο Χοσέ Χερί ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της χώρας μετά την καθαίρεση της Μπολουάρτε - Real.gr

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Περού Χοσέ Χερί, 38 ετών, ανέλαβε σήμερα καθήκοντα προέδρου της χώρας μετά την καθαίρεση της Ντίνα Μπολουάρτε με ψηφοφορία του κοινοβουλίου έπειτα από την υποβολή τεσσάρων προτάσεων μομφής από τις κυριότερες πολιτικές παρατάξεις.

«Σήμερα αναλαμβάνω με ταπεινοφροσύνη την προεδρία της Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, για να σχηματίσω και να ηγηθώ μιας μεταβατικής κυβέρνησης», δήλωσε ο νέος αρχηγός του κράτους αμέσως μετά την ορκωμοσία του ενώπιον του Κογκρέσου.

Η θητεία της περουβιανής προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε χαρακτηρίσθηκε από αναταραχή από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία, όμως αυτή η διόλου δημοφιλής ηγέτης κατάφερε να παραμείνει στην εξουσία για χρόνια, μέχρι που καθαιρέθηκε από το κοινοβούλιο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η Μπολουάρτε, μια 63χρονη μητέρα δύο παιδιών από ένα χωριό στην ορεινή περιφέρεια Απουριμάκ, είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος το 2021. Έγινε η πρώτη γυναίκα αρχηγός του κράτους του Περού όταν ο πρώην πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο ανατράπηκε και συνελήφθη στα τέλη του 2022 μετά την απόπειρά του να διαλύσει το Κογκρέσο.

Με το καουμπόικο καπέλο του, ο Καστίγιο ήταν ένας ηγέτης δημοφιλής μεταξύ των αυτόχθονων και των αγροτικών πληθυσμών του Περού και η σύλληψή του είχε προκαλέσει εκτεταμένες διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση απάντησε με καταστολή που οδήγησε στο θάνατο δεκάδων διαδηλωτών σε περιφέρειες εκτός της πρωτεύουσας.

Η Μπολουάρτε, η οποία έχει ρίζες στον αυτόχθονα πληθυσμό, υπεραμύνθηκε της χρήσης βίας και έχει βρεθεί αντιμέτωπη με έρευνες για τους θανάτους διαδηλωτών, όμως αργότερα προστατεύθηκε από τις διώξεις από το Συνταγματικό Δικαστήριο του Περού. Αντιμετώπισε επίσης αριθμό σκανδάλων διαφθοράς. Μεταξύ άλλων, ο αδελφός της προφυλακίσθηκε με κατηγορίες για διαφθορά, ενώ διεξήχθη επίσης έρευνα σε βάρος της για πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα. Είχε επίσης επικριθεί για τη αυξανόμενη εγκληματικότητα στη χώρα, εναντίον της οποίας έγιναν διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα και άλλες πόλεις.

Με ποσοστά δημοτικότητας μόλις 2%-3%, η Μπολουάρτε ήταν ένας από τους λιγότερο δημοφιλείς ηγέτες στον κόσμο. Το Σεπτέμβριο, ακτιβιστές της Gen Z βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν εναντίον της, με αποτέλεσμα συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία.

Παρόλα αυτά, η Μπολουάρτε κατάφερε να παραμείνει στην εξουσία μέχρι χθες, Πέμπτη, το βράδυ, όταν το Κογκρέσο συνεδρίασε εκτάκτως για να συζητήσει τις τέσσερις διαφορετικές προτάσεις για παραπομπή της.

Το Κογκρέσο ψήφισε να προχωρήσει η συζήτηση επί των προτάσεων αυτών και στη συνέχεια η Μπολουάρτε, η θητεία της οποίας επρόκειτο αρχικά να διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο 2026, καθαιρέθηκε από το αξίωμά της με ψηφοφορία που διεξήχθη ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα.