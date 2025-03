Περού: Πυρκαγιά στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας Λίμα καίει από τη Δευτέρα - Βίντεο - Real.gr

Εκατοντάδες πυροσβέστες συμμετέχουν από τη Δευτέρα σε επιχείρηση για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας του Περού, που προκάλεσε καταστροφές σε πολλά κτίρια στη Λίμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα, ανέφεραν χθες Τετάρτη οι αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε αποθήκη παιγνιδιών και τροφίμων κι εξαπλώθηκε σε άλλα κτίρια, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο N ο Κάρλος Μαλπίκα, αξιωματικός του περουβιανού πυροσβεστικού σώματος.

«Η πυρκαγιά μπορεί να συνεχιστεί ως την Κυριακή», προειδοποίησε.

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ορισμένοι κουβαλώντας στρώματα, ψυγεία, έπιπλα.

Πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός σε απόσταση χιλιομέτρων από τον τόπο της καταστροφής.

