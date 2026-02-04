Περού: Στην Αργεντινή θα εκδοθεί νεαρός που φέρεται ως ηθικός αυτουργός τριών δολοφονιών - Real.gr

Θύματα ήταν η Μορένα Βέρδι κι η Μπρέντα δελ Καστίγιο, δυο εξαδέλφες 20 ετών, και η Λάρα Γκουτιέρες, 15 ετών.

Οι περουβιανές αρχές αποφάσισαν να εκδώσουν στην Αργεντινή ένα νεαρό που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός τριπλής γυναικοκτονίας, η οποία διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο σε προάστιο του Μπουένος Άιρες, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία την Τρίτη.

Ο 20χρονος Τόνι Χάνσεν Βαλβέρδε, γνωστός και με το προσωνύμιο «Πεκένιο Χότα», συνελήφθη στα τέλη Σεπτεμβρίου στο Περού και κρατείται στην πρωτεύουσα Λίμα, εν αναμονή της διαδικασίας έκδοσης. Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι η μεταγωγή του στην Αργεντινή αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να προσαχθεί σε δίκη για ανθρωποκτονίες με επιβαρυντικές περιστάσεις.

Ο Τόνι Βαλβέρδε φέρεται να ήταν ο ηθικός αυτουργός τριών δολοφονιών. Θύματα ήταν η Μορένα Βέρδι κι η Μπρέντα δελ Καστίγιο, δυο εξαδέλφες 20 ετών, και η Λάρα Γκουτιέρες, 15 ετών.

Τα πτώματά τους βρέθηκαν θαμμένα στην αυλή σπιτιού σε νότιο προάστιο του Μπουένος Άιρες την 24η Σεπτεμβρίου, πέντε ημέρες μετά την εξαφάνισή τους.

Σύμφωνα με τις αρχές της Αργεντινής, παγιδεύτηκαν, νόμιζαν πως πήγαιναν σε γιορτή, αλλά δολοφονήθηκαν αφού βασανίστηκαν σε ζωντανή μετάδοση, που παρακολούθησαν 45 εγγεγραμμένοι χρήστες κλειστού λογαριασμού σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, κατά τα φαινόμενα για παραδειγματισμό μελών οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά.

Η δολοφονία των νεαρών γυναικών και της έφηβης προκάλεσε σοκ στην Αργεντινή. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν για να απαιτήσουν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Αρκετοί ακόμη ύποπτοι συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP