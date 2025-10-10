Περού: Η πρόεδρος Μπολουάρτε παύεται από το Κογκρέσο - Real.gr

Quantcast
09:00, 10/10/2025
Περού: Η πρόεδρος Μπολουάρτε παύεται από το Κογκρέσο

Το περουβιανό κοινοβούλιο ενέκρινε χθες Πέμπτη την εξέταση τεσσάρων προτάσεων με σκοπό να παυθεί η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, ανοίγοντας τον δρόμο για διαδικασία που ενδέχεται να οδηγήσει στην πτώση της, κατά τη διάρκεια συνεδρίασής του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά.

Η περουβιανή πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε απομακρύνθηκε από το αξίωμα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή με ψηφοφορία του Κογκρέσου, έπειτα από την υποβολή τεσσάρων προτάσεων για αυτό που κατατέθηκαν από τις κυριότερες πολιτικές παρατάξεις του κοινοβουλίου.

«Η καθαίρεση της προέδρου εγκρίνεται», ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κογκρέσου Χοσέ Χερί μετά το πέρας της σύντομης διαδικασίας στο κοινοβούλιο, στην οποία δεν παρουσιάστηκε η παυθείσα αρχηγός του κράτους, 63 ετών, παρότι είχε κλητευθεί.

