Περού: Ξανάρχισε η κυκλοφορία τρένων προς το Μάτσου Πίτσου - Real.gr

10:15, 18/09/2025
Περού: Ξανάρχισε η κυκλοφορία τρένων προς το Μάτσου Πίτσου

Η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών αποκαταστάθηκε χθες Τετάρτη προς και από το Μάτσου Πίτσου, παγκοσμίως γνωστό αρχαιολογικό χώρο στο Περού, καθώς υπήρξε προσωρινή άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τη διαχείριση των μεταφορών, σύμφωνα με τη σιδηροδρομική εταιρεία και διαδηλωτές.

Η πρόσβαση στην ακρόπολη της αυτοκρατορίας των Ίνκα, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας, εμποδιζόταν από τη Δευτέρα, καθώς κάτοικοι απέκλεισαν τις σιδηροτροχιές απαιτώντας να αλλάξει η εταιρεία λεωφορείων η οποία εγγυάται τη μεταφορά των επισκεπτών από τον σιδηροδρομικό σταθμό στο μνημείο, καθώς η σύμβασή της έληξε έπειτα από τριάντα χρόνια παραχώρησης. Θεωρούν πως πρέπει να την αντικαταστήσει άλλη, που να ανήκει σε κάποια από τις κοινότητες της χώρας.

Για να φθάσουν στον αρχαιολογικό χώρο, κατά κανόνα οι επισκέπτες παίρνουν τρένο από την Κούσκο, την άλλοτε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκα, σε απόσταση 110 χιλιομέτρων, ως την Άγουας Καλιέντες. Από εκεί, επιβιβάζονται σε λεωφορεία ως το Μάτσου Πίτσου.

Κάπου 2.300 τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί ξένοι, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα περίχωρα του αρχαιολογικού χώρου ή έφυγαν με ίδια μέσα την Τρίτη και την Τετάρτη, εξαιτίας της κινητοποίησης και επεισοδίων.

Συγκρούσεις με διαδηλωτές είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 αστυνομικοί, σύμφωνα με την υπηρεσία τους.

Η εταιρεία PerúRail, που εκμεταλλεύεται τη σιδηροδρομική σύνδεση, έκανε γνωστό με δελτίο Τύπου πως «ξανάρχισαν» τα δρομολόγια.

Νωρίτερα, κάτοικοι έκαναν λόγο για ανακωχή ως το Σάββατο προκειμένου να προχωρήσει «διαδικασία διαλόγου» και για να προασπιστεί «η κοινωνική ειρήνη», λαμβάνοντας υπόψη «τη μεσολάβηση του συνηγόρου του λαού» (ανεξάρτητης αρχής ανάλογης με τον συνήγορο του πολίτη), σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το Μέτωπο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Μάτσου Πίτσου,

Ανάμεσα στους ξένους τουρίστες που απομακρύνθηκαν ήταν Γάλλοι, Ιάπωνες, Αμερικανοί, Βραζιλιάνοι, Γερμανοί και Πορτογάλοι.

Μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 1983, το Μάτσου Πίτσου υποδέχεται κατά μέσον όρο 4.500 επισκέπτες την ημέρα, μεγάλο μέρος των οποίων είναι ξένοι, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Η ακρόπολη, σε υψόμετρο 2.438 μέτρων, ανεγέρθηκε τον 15ο αιώνα κατά διαταγή του αυτοκράτορα των Ίνκα, του Πατσακουτίκ (1438-1470). Ανακαλύφθηκε ξανά το 1911 από αμερικανό εξερευνητή.

