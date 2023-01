Περού: Διαδηλωτές επιχείρησαν να καταλάβουν αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με τη Βολιβία

Η διεύθυνση του αεροδρομίου της Χουλιάκα ανέφερε πως η λειτουργία ανεστάλη προσωρινά «εξαιτίας βίαιων επεισοδίων και ελλείψεως ασφάλειας».

Τον Δεκέμβριο, τρία αεροδρόμια στο Περού είχαν υποχρεωθεί να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους εξαιτίας ταραχών που προκάλεσαν αντικυβερνητικοί διαδηλωτές.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ξέσπασαν εκ νέου την Τετάρτη, ύστερα από ανάπαυλα περίπου δύο εβδομάδων. Οι συμμετέχοντες σε αυτές απαιτούν να παραιτηθεί η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, να διαλυθεί το Κογκρέσο και να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές, που ήδη αποφασίστηκε να διεξαχθούν πρόωρα, τον Απρίλιο του 2024 αντί για το 2026.

Local media reports clashes ongoing between anti-government protesters and police outside airport in Juliaca, Peru; all flights currently halted pic.twitter.com/2IVf8GNE7v