Περού: Δύο νεκροί εξαιτίας κατολισθήσεων - Πέντε ακόμη αγνοούνται

Οι κατολισθήσεις έγιναν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε αγροτική κοινότητα στην περιοχή Αταβίγιος Μπάχο, στην επαρχία Ουαράλ, στην περιφέρεια της Λίμας (βόρεια).

«Έχουμε δυο νεκρούς και πέντε αγνοούμενους εξαιτίας κατολισθήσεων και καταρρεύσεων», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χοσέ Τέγιο, ο οποίος μετέβη επιτόπου.

Ανάμεσα στα θύματα είναι 65χρονη.

No good pics yet but, watching a live at Province of Huaral, Peru. Landslide 1 dead 2 missing. pic.twitter.com/mAJdby5HBL