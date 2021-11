Περού: Πανικός από σεισμική δόνηση 7,5 Ρίχτερ - Τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: AFP-Sputnik-Reuters

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 98 χιλιόμετρα ανατολικά από τη Σάντα Μαρία δε Νιέβα, πρωτεύουσα της επαρχίας Κοντορκάνκι, στον νομό Αμασόνας, 860 χλμ. βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Λίμας, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό· το εστιακό βάθος ήταν 131 χλμ., σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Σάντα Μαρία δε Νιέβα βρίσκεται σε αραιοκατοικημένη περιοχή, όπου ζουν κυρίως αυτόχθονες, στις όχθες του ποταμού Νιέβα.

Σύμφωνα με το εθνικό ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας (INDECI), ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ισχυρού σεισμού είναι τουλάχιστον «δώδεκα τραυματίες», ενώ «καταστράφηκαν 75 σπίτια» και έχουν «υποστεί ζημιές» κάπου 362 κτίρια, ανάμεσά τους επτά δομές υγείας και 13 εκκλησίες. Δρόμοι και γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης επίσης υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Ο σεισμός προκάλεσε επίσης ζημιές σε υποδομές σε τουλάχιστον δύο επαρχίες του γειτονικού Ισημερινού, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας αυτής, ο Γκιγιέρμο Λάσο.

Στο Περού, ο σεισμός έγινε αισθητός σχεδόν στη μισή επικράτεια.

Στη Λίμα, 1.000 χιλιόμετρα και πλέον νότια από το επίκεντρο, κόσμος βγήκε στους δρόμους σε κάποιες συνοικίες. Η πόλη των 10 εκατομμυρίων κατοίκων είχε ήδη ταρακουνηθεί νωρίτερα το πρωί από άλλον σεισμό, 5,2 βαθμών, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

«Βγήκαμε όλοι στους δρόμους, φοβηθήκαμε πολύ», είπε τηλεφωνικά στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP η Λουσία, από την πόλη Τσότα, στην περιφέρεια Καχαμάρκα, από όπου κατάγεται ο περουβιανός πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο.

One more video earthquake in the North of #Peru intensity of 7.5, has been felt in the south of #Ecuador#Amazonas and even #Lima. Take a look of the pool.#Earthquake#EarthquakePeru#earthquake#Pucallpapic.twitter.com/MZkKTvk7Jd