Περού: Τεράστια οικολογική καταστροφή από τη διαρροή πετρελαίου - Συνεχίζεται ο καθαρισμός των ακτών - ΒΙΝΤΕΟ

Φώκιες, ψάρια και πουλιά ξεβράζονται στις ακτές νεκρά, καλυμμένα από πετρέλαιο. Η αλιευτική δραστηριότητα σε όλη την περιοχή που πλήττεται ανεστάλη.

Η Repsol ανέφερε πως προσέλαβε αλιείς για να βοηθήσουν στην απορρύπανση.

«Μάζευα καρκινοειδή εδώ, αλλά τώρα, όταν περπατάω στην ακτή, είναι πεθαμένα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο Ουάλτερ δε λα Κρους. «Οι ψαράδες πηγαίναμε και πουλάγαμε τα θαλασσινά που μαζεύαμε. Αλλά τώρα, όλα βρωμάνε θάνατο».

Οι ακτές του Περού στον Ειρηνικό Ωκεανό είναι η κυριότερη πηγή θαλασσινών για τους κατοίκους της χώρας.

Cleanup efforts continued on shorelines north of Lima, Peru, on Thursday after the volcanic eruption near Tonga triggered waves that caused a crude oil spill at a refinery off Ancon district last Saturday. At least 6,000 barrels of oil were spilled across 17 beaches. pic.twitter.com/NCUJwDXVND