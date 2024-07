Περού: Τουλάχιστον 20 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε γκρεμό

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στο Περού και αποδίδονται συνήθως σε υπερβολική ταχύτητα, στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, σε απουσία σηματοδότησης σε ορισμένες περιοχές, καθώς και σε πλημμελείς ελέγχους από την αστυνομία. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών, 3.138 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2023 σε τροχαία δυστυχήματα στο Περού.

Τον περασμένο Απρίλιο, 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στην περιφέρεια Καχαμάρκα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

???????? - Tragedy in Ayacucho, Peru: a bus from the company Molina Unión, which left Lima bound for Ayacucho, fell into an abyss in the early hours of July 16, resulting in more than 20 deaths and dozens of injuries.

The accident occurred at kilometer 205 of the Libertadores… pic.twitter.com/VT9xXv3P0R