Περού: Χιλιάδες τουρίστες αποκλείστηκαν στο Κούσκο και το Μάτσου Πίτσου λόγω των ταραχών

«Έχουμε 5.000 τουρίστες μπλοκαρισμένους στο Κούσκο. Βρίσκονται στα ξενοδοχεία τους αναμένοντας να ξαναρχίσουν οι πτήσεις», είπε ο Ντάργουιν Μπάκα, ο δήμαρχος του γειτονικού Μάτσου Πίτσου που βρίσκεται στην ίδια περιφέρεια.

Σήμερα, το αεροδρόμιο του Κούσκο παρέμεινε κλειστό. Οι δρόμοι γύρω από την πόλη είναι αποκλεισμένοι και τα δρομολόγια των τρένων έχουν ανασταλεί.

Protests march peacefully in #cusco from Plaza de Armas down past the government building. Military is still present. #perupic.twitter.com/SOZxLMYBAh