«Persona non grata» ο Μακρόν στο Ισραήλ όσο επιμένει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους - Real.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν είναι ευπρόσδεκτος στο Ισραήλ όσο επιμένει στην αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους... Αυτό κατέστησε σαφές η κυβέρνηση Νετανιάχου, απορρίπτοντας το αίτημα του Γάλλου προέδρου για μία «σύντομη επίσκεψη».

Συγκεκριμένα, ο Μακρόν ήθελε να πραγματοποιήσει «σύντομη επίσκεψη» στο Ισραήλ, αλλά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε να το επιτρέψει. Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ αρνείται να δεχτεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν αν δεν ανακαλέσει την πρόθεσή του να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης.

Σε δήλωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ συνομίλησε με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κατά τη διάρκεια της οποίας κάλεσε το Παρίσι να «επανεξετάσει την πρωτοβουλία του να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος», τονίζοντας ότι η συνέχιση αυτού του βήματος «αντιτίθεται στα συμφέροντα του Ισραήλ».

Η δήλωση πρόσθεσε: «Όσο η Γαλλία συνεχίζει την πρωτοβουλία και τις προσπάθειές της που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του Ισραήλ, αυτή η επίσκεψη (του Μακρόν) είναι εκτός συζήτησης».

Η Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Αρχή ανέφερε ότι ο Μακρόν είχε ζητήσει μια «σύντομη επίσκεψη» στο Ισραήλ, αλλά έλαβε ένα μήνυμα από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου που την απέρριπτε όσο επιμένει να προχωρήσει στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, ο Νετανιάχου μετέφερε το μήνυμα στον Μακρόν σε απάντηση στο αίτημά του, δηλώνοντας ότι «πρέπει να ανακαλέσει την πρόθεσή του να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος με αντάλλαγμα την επίσκεψή του στο Ισραήλ», αλλά ο Γάλλος πρόεδρος αρνήθηκε.

Ο Μακρόν είχε ανακοινώσει τον περασμένο Ιούλιο ότι η Γαλλία θα αναγνώριζε επίσημα το παλαιστινιακό κράτος κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, καθιστώντας την την πρώτη μεγάλη δυτική δύναμη που το κάνει. Τόνισε ότι η απόφαση ήταν «σε εκπλήρωση της ιστορικής δέσμευσης του Παρισιού για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Πριν από λίγες ημέρες, ο Μακρόν προειδοποίησε το Ισραήλ πως καμία «επίθεση», «απόπειρα προσάρτησης» εδαφών ή «εκτοπισμός πληθυσμού» δεν πρόκειται να σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.