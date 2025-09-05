Quantcast
«Persona non grata» ο Μακρόν στο Ισραήλ όσο επιμένει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους - Real.gr
real player

«Persona non grata» ο Μακρόν στο Ισραήλ όσο επιμένει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους

12:04, 05/09/2025
«Persona non grata» ο Μακρόν στο Ισραήλ όσο επιμένει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν είναι ευπρόσδεκτος στο Ισραήλ όσο επιμένει στην αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους... Αυτό κατέστησε σαφές η κυβέρνηση Νετανιάχου, απορρίπτοντας το αίτημα του Γάλλου προέδρου για μία «σύντομη επίσκεψη».

Συγκεκριμένα, ο  Μακρόν ήθελε να πραγματοποιήσει «σύντομη επίσκεψη» στο Ισραήλ, αλλά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε να το επιτρέψει. Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ αρνείται να δεχτεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν αν δεν ανακαλέσει την πρόθεσή του να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης.

Σε δήλωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ συνομίλησε με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κατά τη διάρκεια της οποίας κάλεσε το Παρίσι να «επανεξετάσει την πρωτοβουλία του να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος», τονίζοντας ότι η συνέχιση αυτού του βήματος «αντιτίθεται στα συμφέροντα του Ισραήλ».

Η δήλωση πρόσθεσε: «Όσο η Γαλλία συνεχίζει την πρωτοβουλία και τις προσπάθειές της που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του Ισραήλ, αυτή η επίσκεψη (του Μακρόν) είναι εκτός συζήτησης».

Η Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Αρχή ανέφερε ότι ο Μακρόν είχε ζητήσει μια «σύντομη επίσκεψη» στο Ισραήλ, αλλά έλαβε ένα μήνυμα από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου που την απέρριπτε όσο επιμένει να προχωρήσει στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, ο Νετανιάχου μετέφερε το μήνυμα στον Μακρόν σε απάντηση στο αίτημά του, δηλώνοντας ότι «πρέπει να ανακαλέσει την πρόθεσή του να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος με αντάλλαγμα την επίσκεψή του στο Ισραήλ», αλλά ο Γάλλος πρόεδρος αρνήθηκε.

Ο Μακρόν είχε ανακοινώσει τον περασμένο Ιούλιο ότι η Γαλλία θα αναγνώριζε επίσημα το παλαιστινιακό κράτος κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, καθιστώντας την την πρώτη μεγάλη δυτική δύναμη που το κάνει. Τόνισε ότι η απόφαση ήταν «σε εκπλήρωση της ιστορικής δέσμευσης του Παρισιού για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Πριν από λίγες ημέρες, ο Μακρόν προειδοποίησε το Ισραήλ πως καμία «επίθεση», «απόπειρα προσάρτησης» εδαφών ή «εκτοπισμός πληθυσμού» δεν πρόκειται να σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Persona non grata» ο Μακρόν στο Ισραήλ όσο επιμένει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους

«Persona non grata» ο Μακρόν στο Ισραήλ όσο επιμένει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους

12:04 05/09
Η στιγμή που οδηγός κάνει επικίνδυνη διπλή προσπέραση στον ΒΟΑΚ - ΒΙΝΤΕΟ

Η στιγμή που οδηγός κάνει επικίνδυνη διπλή προσπέραση στον ΒΟΑΚ - ΒΙΝΤΕΟ

12:06 05/09
Μεταξουργείο: Ετσι έγινε το δυστύχημα με την παράσυρση άνδρα από τρένο στην Κωνσταντινουπόλεως

Μεταξουργείο: Ετσι έγινε το δυστύχημα με την παράσυρση άνδρα από τρένο στην Κωνσταντινουπόλεως

10:16 05/09
Συνελήφθη 19χρονος για αρπαγή - Επιχείρησε να ταξιδέψει μέσω του αεροδρομίου «Μακεδονία» με 15χρονη αγνοούμενη

Συνελήφθη 19χρονος για αρπαγή - Επιχείρησε να ταξιδέψει μέσω του αεροδρομίου «Μακεδονία» με 15χρονη αγνοούμενη

11:00 05/09
Παγκόσμια συγκίνηση για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι - «Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν πραγματικό θρύλο»

Παγκόσμια συγκίνηση για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι - «Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν πραγματικό θρύλο»

09:45 05/09
Πούτιν: Κάθε ξένη δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία θα είναι «νόμιμος στόχος» του ρωσικού στρατού

Πούτιν: Κάθε ξένη δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία θα είναι «νόμιμος στόχος» του ρωσικού στρατού

10:23 05/09
Mαφία Κρήτης: Συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων - Οι συνομιλίες του «Στρατηγού» με τον «Αυστραλό»

Mαφία Κρήτης: Συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων - Οι συνομιλίες του «Στρατηγού» με τον «Αυστραλό»

09:40 05/09
Θεσσαλονίκη: Aδελφάκια 1 και 2 ετών βρέθηκαν μόνα τους στον δρόμο – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Θεσσαλονίκη: Aδελφάκια 1 και 2 ετών βρέθηκαν μόνα τους στον δρόμο – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

09:49 05/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved