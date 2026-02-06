Πεσκόφ: Ρωσία και ΗΠΑ θα διατηρήσουν «υπεύθυνη στάση» στα πυρηνικά μετά τη λήξη της New START - Real.gr

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να διατηρήσουν μια «υπεύθυνη» προσέγγιση παρά την εκπνοή της τελευταίας συνθήκης πυρηνικού αφοπλισμού που τις συνέδεε, της New Start, και παραμένουν έτοιμες να διαπραγματευθούν για το θέμα αυτό.

«Υπάρχει συναίνεση, η οποία συζητήθηκε (κατά τις συνομιλίες) στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με την οποία οι δύο πλευρές θα υιοθετήσουν υπεύθυνες θέσεις και συνειδητοποιούν την ανάγκη να ξεκινήσουν γρήγορα διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η συνθήκη New Start, που υπεγράφη το 2010 από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, περιόριζε τον αριθμό των ανεπτυγμένων στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων. Η ισχύς της εξέπνευσε χθες, Πέμπτη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε συνέχεια στην πρόταση της Μόσχας αυτή να παραταθεί.

Ο Τραμπ τάχθηκε υπέρ μιας «νέας βελτιωμένης και εκσυγχρονισμένης συνθήκης» με τη Ρωσία, εκτιμώντας ότι η New Start δεν έτυχε καλής διαπραγμάτευσης από την κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα εκείνη την εποχή.

Οι ΗΠΑ επιθυμούν επίσης εδώ και καιρό να συνδέσουν την Κίνα με κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά όπλα, κάτι που απέκλεισε το Πεκίνο, υποστηρίζοντας πως το πυρηνικό οπλοστάσιό του, αν και αναπτυσσόμενο, παραμένει σε κατώτερη κλίμακα.

Το Κρεμλίνο εκτίμησε επίσης πως οι διαπραγματεύσεις Μόσχας-Κιέβου που διεξήχθησαν στο Αμπού Ντάμπι παρουσία των ΗΠΑ στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ήταν «πολύ περίπλοκες», αλλά «εποικοδομητικές».

«Επί δύο ημέρες πραγματοποιήθηκε μια εποικοδομητική και πολύ περίπλοκη εργασία. Θα συνεχιστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Ρώσοι και Ουκρανοί ξανασυναντήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι προχθές, Τετάρτη, και χθες, Πέμπτη, παρουσία των Αμερικανών προκειμένου να διαπραγματευθούν ένα τέλος σε τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Έπειτα από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων, το μοναδικό χειροπιαστό αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε δημόσια ήταν η ανταλλαγή αιχμαλώτων ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα, η πρώτη από τον Οκτώβριο.

Νέες συνομιλίες ανάμεσα σε Ρώσους, Ουκρανούς και Αμερικανούς αναμένεται να πραγματοποιηθούν «τις ερχόμενες εβδομάδες», σύμφωνα με το Κίεβο.

Το Κρεμλίνο εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ στο Ομάν θα αποφέρουν αποτελέσματα και θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση και κάλεσε όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση στο ενδιάμεσο διάστημα.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν σήμερα διαπραγματεύσεις στην προσπάθεια να υπερβούν τις οξείες διαφορές τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με το Ομάν να ‘πηγαινοέρχεται’ μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώνεται σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμου αξιωματούχου των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού στη Μόσχα, δήλωσε εξάλλου ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του από επανειλημμένα πυρά. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας εργάζονται στην υπόθεση, είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters