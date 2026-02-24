Πεσκόφ: Το ουκρανικό θα εξελιχθεί σε ευρύτερη αντιπαράθεση με τη Δύση - Οι στόχοι της Ρωσίας δεν έχουν επιτευχθεί - Real.gr

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι στόχοι που έχει θέσει στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έχουν «επιτευχθεί» και ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθούν, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης.

«Οι στόχοι δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί και γι’ αυτό τον λόγο η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο Πεσκόφ αντιδρούσε στις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν έχει επιτύχει τους στόχους» του πολέμου.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ωστόσο ότι «πολλοί» από τους στόχους του Κρεμλίνου επιτεύχθηκαν, διευκρινίζοντας ότι ο «βασικός στόχος» της Μόσχας είναι να διασφαλιστεί η «ασφάλεια των ανθρώπων» που ζουν στην ανατολική Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση των χωρών της Δύσης να παρέμβουν στη σύγκρουση στην Ουκρανία σημαίνει ότι έχει εξελιχθεί σε μια πολύ ευρύτερη αντιπαράθεση με χώρες που η Ρωσία πιστεύει ότι θέλουν να την συντρίψουν.

Μιλώντας ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή δεκάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία κατ’ εντολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η σύγκρουση συνεχίζεται, αλλά ότι η Μόσχα παραμένει ανοικτή στην επίτευξη των στόχων της μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων.

«Ύστερα από την άμεση παρέμβαση σε αυτή τη σύγκρουση από δυτικοευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, η ειδική στρατιωτική παρέμβαση de facto μετατράπηκε σε μια πολύ μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και χωρών της Δύσης, που είχαν και συνεχίζουν να έχουν τον στόχο της καταστροφής της χώρας μας», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ερωτηθείς εάν η Μόσχα πιστεύει πως η σύγκρουση μπορεί να επιλυθεί μέσω συνομιλιών, ο Πεσκόφ δήλωσε: «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να επιτύχουμε ειρήνη, η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη και σταθερή. Τα πάντα εξαρτώνται τώρα από τις ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να πει πότε και πού θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία καθώς είναι δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

«Πραγματικά ελπίζουμε ότι αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί», δήλωσε.